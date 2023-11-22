Το δικαστικό φιάσκο στην υπόθεση του «δράκου» των Εξαρχείων

O 23χρονος Σύρος που συνελήφθη χθες τη νύχτα για απόπειρες βιασμών στην περιοχή των Εξαρχείων είχε μόλις τον Αύγουστο του 2022 συλληφθεί ξανά για απόπειρα βιασμού 76χρονης στον Αλιμο.

Ο άνδρας προφυλακίστηκε στη φυλακή Γρεβενών, ωστόσο, δεν παραπέμφθηκε εγκαίρως σε δίκη, με συνέπεια να παρέλθει το ανώτατο όριο προφυλάκισης και να αφεθεί ελεύθερος. Αποφυλακίστηκε την 11η Αυγούστου 2023 και μόλις 3,5 μήνες αργότερα συνελήφθη και πάλι κατηγορούμενος για απόπειρες βιασμών στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της «Κ», ο νεαρός Σύρος είχε πλησιάσει στις 10 Αυγούστου του 2022 μια 76χρονη Ουκρανή τη στιγμή που έφευγε από την πλαζ του Αλίμου. Της επιτέθηκε σε στάση λεωφορείου, όπου την έσπρωξε στο έδαφος και προσπαθήσει να τη βιάσει.

Η γυναίκα είχε καλέσει σε βοήθεια, με αποτέλεσμα περαστικοί να σπεύσουν στο σημείο και να απομακρύνουν από πάνω της τον δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο νεαρός Σύρος κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού. Συμπληρώθηκε ωστόσο το 12μηνο της προφυλάκισης δίχως να δικαστεί και με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2023 αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του με τον περιοριστικό όρο να διαμένει στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας και να παρουσιάζεται τρεις φορές τον μήνα το Α.Τ. του τόπου διαμονής του.

Στο διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2023 φέρεται να διέπραξε τέσσερις απόπειρες βιασμού στα Εξάρχεια, η μία σε βάρος ανήλικης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.