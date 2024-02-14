Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Αποχή έως και τις 22 Φεβρουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, «λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κάποια κυβερνητική εξαγγελία για τα ζητήματα του κλάδου και ενόψει της εισαγωγής προς ψήφιση στη Βουλή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση έως και τις 22-2-2024 της στοχευμένης αποχής».

Επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, την πραγματοποίηση καθολικής αποχής την ημέρα ψήφισης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποφασιστεί από τις 9-2-2024 καθολική αποχή στις 23-2-2024 ημέρα συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 1.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας.

Παράλληλα, αύριο το μεσημέρι (1μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και των δικηγόρων της Αθήνας, στο υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29.2.2024.

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. του ΔΣΑ αποφάσισε την στοχευμένη αποχή:

- από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα,

- από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ

- από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας (δίκες, διαδικαστικές πράξεις κλπ)

- από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds

- από την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης όταν ο δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο

'Αδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

•Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

• Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α' και επτά (7) έτη στον β' βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β' βαθμό.

• Σε ποινικές δίκες β' βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

• Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν' όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

• Σε αυτόφωρα και συνοδείες

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.