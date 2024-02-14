Κτηνωδία στη Φθιώτιδα: Μαζική δολοφονία αδέσποτων στην Πελασγία

Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά τέσσερα τουλάχιστον σκυλιά δηλητηριάστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας.

Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς λείπουν από το ίδιο σημείο άλλα τρία σκυλιά, ενώ τα γαυγίσματα έχουν σιγήσει σε ολόκληρο σχεδόν το χωριό κάτι που μαρτυρά ότι ο θάνατος έχει «χτυπήσει» και σε άλλα σημεία!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τα σκυλιά δηλητηριάστηκαν και μάλιστα μπροστά στα μάτια κατοίκων ακόμη και μικρών παιδιών.

Αρχικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στυλίδας για την εποπτεία και φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων Δημήτρης Καραγκούνης, εντόπισε δύο νεκρά σκυλιά το πρωί της Τρίτης (13/2).

Ένα ακόμη σκυλί εντοπίστηκε την ίδια ημέρα το απόγευμα έξω από σπίτι κοντά στην πλατεία του χωριού και το τελευταίο το πρωί της Τετάρτης (14/2) κοντά στο νηπιαγωγείο.

Όλα τους ήταν με αφρούς στο στόμα, δείγμα ότι δηλητηριάστηκαν από φόλα, που κάποιο ανθρωπόμορφο τέρας σκόρπισε σε διάφορα σημεία του χωριού.

Χαρακτηριστικά το τελευταίο σκυλάκι, βρήκε μαρτυρικό θάνατο μπροστά στα μάτια πολλών κατοίκων ανάμεσά τους και παιδιά. Παρά τις ενέργειες κατοίκου, με ένεση ατροπίνης να το σώσει, το σκυλάκι δεν τα κατάφερε.

Συγκλονισμένη η εκπαιδευτικός Δέσποινα Εξάρχου που τα φρόντιζε, υπέβαλλε μήνυση και της υπόθεσης έχει επιληφθεί το ΑΤ Στυλίδας. Σύμφωνα με το νόμο θα γίνουν οι ενέργειες για να εντοπιστεί ο δολοφόνος, που έσπειρε το δηλητήριο αδιαφορώντας πόσες σκυλίσιες ζωές θα αφαιρέσει, αλλά και το αν θα κινδυνεύσει άνθρωπος, καθώς τα σκυλιά ήταν σε κατοικημένη περιοχή.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι υπάρχει η βεβαιότητα ότι την ίδια «τύχη» είχαν και τα υπόλοιπα σκυλιά της περιοχής, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν όλα εξαφανιστεί!





