Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Νέο μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νικόλαο Παπαευσταθίου, για δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, στις επιμελήτριες και τους επιμελητές του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς». Με το μνημόνιο επεκτείνεται ο χρόνος υλοποίησης των σεμιναρίων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 και όσες και όσοι θέλουν να λάβουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για να εγγραφούν στο «Μητρώο Επιμελητών», μπορούν να εκπαιδευτούν δωρεάν από το ΕΚΑΒ.

Το πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, είναι απαραίτητο για να συμμετάσχουν οι επιμελήτριες και οι επιμελητές στο πρόγραμμα και χορηγείται όταν οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώσουν τη διαδικτυακή παρακολούθηση, την πρακτική άσκηση και την αξιολόγηση επιτυχώς.

Η κα Κεφάλα δήλωσε μετά την υπογραφή του μνημονίου ότι τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ασφάλεια των βρεφών και νηπίων, που θα φροντίζουν οι επιμελητές και οι επιμελήτριες του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΕΚΑΒ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Παπαευσταθίου, ανέφερε ότι «το ΕΚΑΒ παραμένει, διαχρονικά, αρωγός σε όλες τις πρωτοβουλίες και τις θετικές δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική στήριξη και την ασφάλεια της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

