Έξηντα δύο είναι οι θάνατοι από κορωνοϊό και 54 οι διασωληνωμένοι ασθενείς την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.
Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση 37% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.
Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC). Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα (γρίπης) με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
Αναλυτικά η εκθεση του ΕΟΔΥ:
Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)
✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα
Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19
✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα.
✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.496) παρουσίασε αύξηση 37% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό
εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.094) και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών
την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=1.250).
✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=13) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό
νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=26) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των
διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=51).
✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 54.
✓ Καταγράφηκαν 62 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 83 έτη (εύρος 39-99 έτη). Ο αριθμός των θανάτων
παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες
(n=53) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=170)
✓ Την εβδομάδα 48, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (33%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5
(29%) και την ΒΑ.2.86 (22%).
✓ Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 102 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12
αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από
3/10 έως 3/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του
παρόντος ως χαμηλός.
✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5
από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.
Ιός της γρίπης
✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της
επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).
✓ Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 51/2023 νοσηλεύτηκαν 21 άτομα με εργαστηριακά
επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 51/2023 έχουν ανιχνευτεί συνολικά 78 θετικά δείγματα για
γρίπη (9%). Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν τυποποιηθεί 76 δείγματα: 74 τύπου Α και 2 τύπου Β.
✓ Από τα 71 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 15 (21%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 56 (79%)
στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV
✓ H θετικότητας RSV στα δείγματα sentinel ΠΦΥ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
