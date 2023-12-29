Έξηντα δύο είναι οι θάνατοι από κορωνοϊό και 54 οι διασωληνωμένοι ασθενείς την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ ο αριθμός των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση 37% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC). Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα (γρίπης) με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναλυτικά η εκθεση του ΕΟΔΥ:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=1.496) παρουσίασε αύξηση 37% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.094) και ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών

την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=1.250).

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=13) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=26) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των

διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=51).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 54.

✓ Καταγράφηκαν 62 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 83 έτη (εύρος 39-99 έτη). Ο αριθμός των θανάτων

παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες

(n=53) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022 (n=170)

✓ Την εβδομάδα 48, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (33%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5

(29%) και την ΒΑ.2.86 (22%).

✓ Στη χώρα μας έχουν συνολικά ανιχνευτεί 102 στελέχη JN.1 (υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 που από 19/12

αναγνωρίστηκε ως υπο-παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος), με ημερομηνία λήψης δείγματος από

3/10 έως 3/12. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την JN.1 αξιολογείται διεθνώς επί του

παρόντος ως χαμηλός.

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5

από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της

επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

✓ Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από

εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 51/2023 νοσηλεύτηκαν 21 άτομα με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 51/2023 έχουν ανιχνευτεί συνολικά 78 θετικά δείγματα για

γρίπη (9%). Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν τυποποιηθεί 76 δείγματα: 74 τύπου Α και 2 τύπου Β.

✓ Από τα 71 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 15 (21%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 56 (79%)

στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ H θετικότητας RSV στα δείγματα sentinel ΠΦΥ παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

