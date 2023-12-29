Άμεση και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρους της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων, στο κέντρο της πόλης.

Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες προκλήθηκε στην κουζίνα της ΛΑΦΙ και έγινε αντιληπτή από τους πυκνούς καπνούς που έβγαιναν στο χώρο του διπλανού πάρκινγκ. Άνθρωποι της ξενοδοχειακής μονάδας που λειτουργεί τον χώρο στάθμευσης έσπευσαν και ενημέρωσαν στη Λέσχη για τον καπνό και στη συνέχεια έγινε αντιληπτή η εστία που είχε ξεσπάσει.

Στο χώρο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οχήματα του ΔΕΔΔΗΕ ενώ μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Αστυνομίας η οποία προχώρησε στο κλείσιμο του ρεύματος ανόδου της οδού Δωδώνης.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει το υπόλοιπο κτίριο.

Η αναστάτωση στο κέντρο των Ιωαννίνων ήταν μεγάλη.

Πηγή: epiruspost.gr

