Έκρηξη με γκαζάκια έξω από ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, τρικάκια και βαριοπούλα

Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην αστυνομία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στον υαλοπίνακα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη συνέβη λίγο πριν τις 02.00 το πρωί, στην οδό Κάστορος.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια, τρικάκια και βαριοπούλα.

Κατόπιν έρευνας της αστυνομίας, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από 2 γκαζάκια, δοχεία με εύφλεκτο υλικό και στουπί. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην περιοχή έγιναν 6 προσαγωγές. Ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πειραιάς γκαζάκια
