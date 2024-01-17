Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην αστυνομία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στον υαλοπίνακα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη συνέβη λίγο πριν τις 02.00 το πρωί, στην οδό Κάστορος.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια, τρικάκια και βαριοπούλα.

Κατόπιν έρευνας της αστυνομίας, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από 2 γκαζάκια, δοχεία με εύφλεκτο υλικό και στουπί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην περιοχή έγιναν 6 προσαγωγές. Ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

