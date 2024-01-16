Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μια καθηγήτρια ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στο να συλληφθει ο 38χρονος επιδειξίας στις Αχαρνές ο οποίος με περίσσιο θράσος έστηνε καρτέρι έξω από φροντιστήριο της περιοχής και όταν έβλεπε νεαρές κοπέλες να βγαίνουν κατέβαζε το παντελόνι και το εσώρουχο του και αυνανιζόταν.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρους του στις 18:40 της προηγούμενης Πέμπτης, μια 24χρονη κοπέλα κατά την έξοδό της από το φροντιστήριο, εντόπισε τον κατηγορούμενο να έχει κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο του, να αυνανίζεται στη θέα της και να την ακολουθεί στην έξοδο. Η κοπέλα σοκαρισμένη τηλεφώνησε στην καθηγήτριά της, περιγράφοντας τρομαγμένη το περιστατικό.

Η καθηγήτρια χωρίς να χάσει χρόνο, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

Η καθηγήτρια στην κατάθεση που έδωσε ανέφερε πως άντρας με παρόμοια χαρακτηριστικά στις 17:15 στις 8 Ιανουαρίου βρισκόταν στις σκάλες του φροντιστηρίου και έπειτα πλησίον στις αίθουσες διδασκαλίας, ενός σε άλλη χρονική στιγμή ειχε φτάσει μέχρι και την κεντρική είσοδο του φροντιστηρίου, παρατηρώντας επίμονα προς τον εσωτερικό χώρο.

Οι αστυνομικοί αμέσως κατάλαβαν πως επρόκειτο για τον ίδιο δράστη και η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη του είχε μόλις ξεκινήσει.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 38χρονου επιδειξία, συστήθηκε ομάδα παρακολούθησης – επιτήρησης από Αστυνομικούς. Εχτές το απόγευμα ο δράστης έκανε το μοιραίο λάθος οπου του στοίχισε και την ελευθερία του. Πήγε ξανά στο φροντιστήριο και ξεκίνησε πάλι τις αδιάντροπες πράξεις του.

Η καθηγήτρια η οποία είχε μάθημα εκείνη την ώρα τον αντιλήφθηκε κάλεσε τους αστυνομικούς οι οποίοι του φόρεσαν χειροπέδες.

Κατά την εξέτασή του ο δράστης αποδέχθηκε τις πράξεις του, αναφέροντας παράλληλα ότι ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε εμπλοκή του δράστη σε 7 ακόμη περιπτώσεις.

