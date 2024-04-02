Λαμία: Μητέρα δύο παιδιών συνελήφθη με το μπουφάν γεμάτο ηρωίνη

Στα «μαλακά» έπεσε την Πέμπτη 28/3 στο Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Λαμίας, η 40χρονη - σήμερα - μητέρα δύο παιδιών, που συνελήφθη εντός του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού να προσπαθεί να εισάγει εντός των φυλακών, ποσότητα ηρωίνης συνολικού μικτού βάρους 170 γραμμαρίων σε 87 αυτοσχέδια σακουλάκια ραμμένα στη φόδρα ενός μπουφάν που προοριζόταν για τον φυλακισμένο με ισόβια σύντροφό της.

Στην απολογία της υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες είχε επιμελώς κρύψει άγνωστος τρίτος συνεργός που της παρέδωσε το σακίδιο με ρούχα για να το μεταφέρει στον 37χρονο, καταδικασμένο σε ισόβια για ανθρωποκτονία, σύντροφό της κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου της.

Σύμφωνα με τον Ν.4139/2013 “Περί εξαρτησιογόνων ουσιών” η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών εντός καταστήματος κράτησης συνιστά επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Ο εισαγγελέας, πρότεινε την ενοχή και καταδίκη της κατηγορουμένης με ποινή τα 5 έτη κάθειρξης.

Το δικαστήριο, έκρινε μεν ένοχη την 40χρονη, αναγνωρίζοντας της όμως ελαφρυντικά και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή. Κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση.

Πηγή: lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.