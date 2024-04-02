Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ που ο 39χρονος δολοφόνησε άγρια την 28χρονη πρώην σύντροφό του λίγα μέτρα μακριά από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο λίγο μετά τις 21:00 εχτές από κάμερα στην πολυκατοικία που τους τελευταίους δύο περίπου μήνες είχε μετακομίσει η άτυχη κοπέλα και δείχνει τον δράστη να «κόβει» βόλτες.

Πάνω του σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών φέρει το φονικό μαχαίρι που λίγο αργότερα θα κόψει το νήμα της ζωής της πρώην συντρόφου του.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

