Για το πρόβλημα στη λειτουργία του σέρβερ του ΕΚΠΑ που παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης, ως μέρος της αντίδρασης στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μίλησε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Παντελής Βαϊνάς στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ λέγοντας πως επρόκειτο για «συμβολικό κλείσιμο του σέρβερ».

Ο κ. Βαϊνάς δήλωσε πως ο σέρβερ έκλεισε για 1 ώρα με τη συμφωνία του αντιπρύτανη κ. Ευσταθόπουλου.

«Την Δευτέρα στο κέντρο Πληροφορκής του ΕΚΠΑ υπήρχε μια κινητοποιήση του συλλόγου Διοικητικών η οποία είχε δημοσιοποιηθει απο την Παρασκευή. Η κινητοποίηση δεν είχε στόχο να κάνει καμία δολιοφθορά. Είχε ένα αίτημα στο οποίο υπήρξε συνεννόηση να διακοπεί ο σέρβερ συμβολικά ώστε να δείξει την αντίθεσή της κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές δεν έπαθαν τίποτα που περίμεναν μία ώρα. Κάθε κινητοποίηση έχει ένα κόστος», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Το κτίριο ήταν κλειστό δεν μπήκε κανένας μέσα, παρουσία του προισταμένου του τμήματος ζητήσαμε να γίνει μία διακοπή.

Με τον αντιπρύτανη συζητήσαμε σε ανοιχτή ακρόαση σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης πόση ώρα θα «πέσει» ο σέρβερ, η διακοπή του σερβερ έγινε από απόσταση. Ο κ. Ευσταθόπουλος συμφώνησε. Τη διακοπή την έκαναν σε συννενόηση ο προιστάμενος του τμήματος με τον κ. Ευσταθόπουλο. Υπάρχουν μάρτυρες και δημοσιογράφοι που ήταν μπροστά. Είχαμε μία ώρα διακοπή».

