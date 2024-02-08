«Ο ΕΛΓΑ σήμερα βρίσκεται σε μια οικονομική ευστάθεια» ανέφερε ο πρόεδρος του οργανισμού, Ανδρέας Λυκουρέντζος, μιλώντας στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Προσκεκλημένος μαζί με άλλους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων προκειμένου να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, ο κ. Λυκουρέντζος είπε ότι ο ΕΛΓΑ έχει ήδη καταβάλει σε προκαταβολές αποζημιώσεων, 150 εκατ. ευρώ από τα 260 εκατ. ευρώ που προβλέπει το ad hoc πρόγραμμα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΤ, που εγκρίθηκε από την Κομισιόν για τους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι «σήμερα έφτασαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώθηκαν στον λογαριασμό του ΕΛΓΑ τα 110 εκατ. ευρώ τα οποία απαιτούνται για συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Έτσι, από τις 14 Φεβρουαρίου θα συνεχιστούν οι προκαταβολές στις καλλιέργειες που δεν έλαβαν αποζημίωση μέχρι τώρα (όπως στα σταφύλια οινοποιίας, ροδάκινα, ακτινίδια, νεκταρίνια, κηπευτικά). Στην συνέχεια, όπως έχει δεσμευτεί η διοίκηση του ΕΛΓΑ σε συνεργασία με τον υπουργό, μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχει εξοφληθεί το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει δώσει περιθώριο τεσσάρων ετών για να εξαντλήσουμε τις υποχρεώσεις μας».

«Εμείς εδώ, με την βοήθεια των υπαλλήλων του Οργανισμού, προσπαθούμε να επισπεύσουμε για την εξάντληση των υποχρεώσεών μας απέναντι στους πληγέντες της Θεσσαλίας» τόνισε.

Για την δυνατότητα της εξόφλησης των υποχρεώσεων του Οργανισμού ως προς τις ζημίες του έτους 2023 - που αφορά διάταξη και του νομοσχεδίου - ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είπε ότι «σε πρώτο στάδιο θα πληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, διότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε να πληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πορίσματα ανά την Επικράτεια». Ο κ. Λυκουρέντζος διευκρίνισε ότι ο ΕΛΓΑ δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ περιοχών ή ειδών καλλιεργειών, αλλά όσα πορίσματα περαστούν στους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πληρωθούν με μια καταβολή, σε μια δόση, στο 100% της αξίας του πορίσματος».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ξεκαθάρισε ότι «δεν περικόπτονται κατά 35% οι αποζημιώσεις όπως έχει λεχθεί» και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «αυτή την στιγμή ο Οργανισμός έχει εισπράξει 145 εκατ. ευρώ έναντι των 196 εκατ. ευρώ που πρέπει να εισπράξουμε από τους αγρότες, μέσω της δήλωσης καλλιέργειας- εκτροφής. 'Αρα είμαστε πάρα πολύ καλά ως προς τα έσοδά μας για να πληρώσουμε με τις διαφαινόμενες στα 200 εκατ. ευρώ, αποζημιώσεις του 2023»

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Οργανισμού, «υπάρχει και μια αναδρομική οφειλή, η οποία προοδευτικά εξοφλείται, της τάξεως των 111 εκατ. ευρώ από τους παραγωγούς» και έτσι ο Οργανισμός «είναι σε οικονομική ευστάθεια». Οι παραγωγοί «έχουν την δυνατότητα να μας πληρώσουν έως τις 31 Μαρτίου 2024 την ειδική ασφαλιστική εισφορά του 2023, αλλά ξεκινάμε νωρίτερα, με την έννοια ότι υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα - και με την διάταξη του άρθρου 32 του παρόντος νομοσχεδίου, θωρακίζεται νομικά η διοίκηση του ΕΛΓΑ, ώστε σύννομα να γίνουν οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις δύο μήνες νωρίτερα».

Για την περίοδο 2020- 2024 (με τα χρήματα που δόθηκαν προ ολίγων ημερών) έχουμε 1.142.025.489,44 ευρώ πληρωμές αποζημιώσεων μέσω Κανονισμού ΕΛΓΑ. Την ενίσχυση από την κυβέρνηση ύψους 366 εκατ. ευρώ σε αναδρομικά ως ωφελούμενα. Την τακτική εξόφληση της ετήσιας κρατικής ενίσχυσης των 30 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 30 εκατ. ευρώ της νόμιμης κρατικής ενίσχυσης, τα 15 εκατ. ευρώ έχουν ήδη υπογραφεί και αναμένονται στις αρχές της άλλης εβδομάδας να πιστωθούν στον Οργανισμό, ώστε να είναι διασφαλισμένες, η μισθοδοσία των υπαλλήλων και οι υποχρεώσεις των συμβάσεων με τους αναδόχους που υποστηρίζουν το έργο του ΕΛΓΑ» είπε ο κ. Λυκουρέντζος.

Στα παραπάνω, πρόσθεσε ότι «100.352.156 ευρώ έχουν δοθεί μέσω των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, τα οποία προοδευτικά αντικαθιστούμε μέσω της Κρατικής Αρωγής για να συντομεύονται οι διαδικασίες και να αποζημιώνει η ελληνική Πολιτεία - γιατί εδώ δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, αλλά πληρώνει το υπουργείο Οικονομικών μέσω του μηχανισμού του Οργανισμού - έχουν πληρωθεί πολύ περισσότερα για τις πυρκαγιές 2021 και 2022». Ανακοίνωσε ότι «στις αρχές της εβδομάδας, η κυβερνητική επιτροπή θα αποζημιώσει τις πυρκαγιές του έτους 2023, καθώς το σχετικό αρχείο είναι έτοιμο, το ποσό υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και επίσης η κυβερνητική επιτροπή με εισήγηση του ΕΛΓΑ, θα αποφασίσει την αποζημίωση της απώλειας φυτικού κεφαλαίου - όχι παραγωγής - η οποία θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες για την αντικατάσταση πολυετών δεντροκαλλιεργειών και άλλων καλλιεργειών, που καταστράφηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Ηλείας».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ζήτησε να ψηφιστεί και η διάταξη του νομοσχεδίου που παρέχει την δυνατότητα να καταβληθούν στους εκτιμητές «διπλάσιες ώρες υπερωριών, να μπορούν να αμειφθούν στο διπλάσιο ως προς τα εκτιμητικά τέλη, καθώς και στο υποκατάστημα της Λάρισας να μπορούν να αποζημιωθούν με το τριπλάσιο των εσόδων που έχουν από τα εκτιμητικά τέλη». Ο κ. Λυκουρέντζος ανέφερε ότι οι διατάξεις αυτές «είναι δίκαιες και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των στελεχών και υπαλλήλων των ΕΛΓΑ» και διαβεβαίωσε ότι αυτή η υπερεργασία έχει γίνει, και δεν είναι κάτι πλασματικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

