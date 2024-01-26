Έκκληση για βοήθεια στα social media κάνει ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Στάθης Ψυρρόπουλος για τον μικρό Παναγιώτη από την Ηλιούπολη για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το χειρουργείο που θα του αλλάξει τη ζωή για πάντα!

Το ποσό που πρέπει να μαζευτεί για τη μετάβαση του μικρού Παναγιώτη στην Αμερική είναι 88.200 ευρώ και μέχρι σήμερα έχει μαζευτεί το ποσό των 20.378 ευρώ, όπως μπορεί κάποιος να δει στο παρακάτω link: https://act-of-kindness.org/.../support-panagiotis-075/...

Το 13χρονο αγόρι διαγνώστηκε με σπαστική εγκεφαλική παράλυση όταν ήταν μωρό Όλα αυτά τα χρόνια, οι γονείς του έχουν δοκιμάσει κάθε ενδεδειγμένη θεραπεία που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα. Ο μικρός έχει υποβληθεί σε επιμήκυνση τενόντων, σε φυσιοθεραπείες, σε ενέσιμες θεραπείες. Τα αποτελέσματα ωστόσο, δεν κατάφεραν να μειώσουν τη σπαστικότητα στα κάτω άκρα. Ο Παναγιώτης πρέπει να φορά ειδικούς νάρθηκες στα πόδια, ενώ μπορεί να κάνει μονάχα μερικά βήματα με βακτηρίες.

Πρόσφατα, οι γονείς του Παναγιώτη ενημερώθηκαν για μία εγχειρητική μέθοδο, που ονομάζεται επιλεκτική οπίσθια ριζοτομή, και που έχει αποδειχτεί σωτήρια για την πάθηση του παιδιού τους. Αν ο μικρός Παναγιώτης καταφέρει να υποβληθεί στην επέμβαση, θα μειωθεί σημαντικά η σπαστικότητα στα πόδια του και θα βελτιωθεί η κινητικότητά του.

Ο Παναγιώτης έχει στερηθεί πολλά από την παιδική του ηλικία, ωστόσο δεν το βάζει κάτω. Το μόνο που ζητά από μας είναι μια ευκαιρία, ώστε να καταφέρει να υποβληθεί σ’ αυτή την τόσο σημαντική επέμβαση. Εμείς, έχουμε τη δύναμη να του προσφέρουμε το εισιτήριο σ’ αυτό το ταξίδι ζωής. Μία μικρή μας κίνηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά!

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Στάθης Ψυρρόπουλος καλεί τον κόσμο της Ηλιούπολης, αλλά κάνει και πανελλαδική έκκληση για βοήθεια, επισημαίνοντας ότι μια μικρή κίνηση απ' όλους μπορεί να είναι καθοριστική για να μπορέσει ο μικρός Παναγιώτης από την Ηλιούπολη να υποβληθεί στην επέμβαση αυτή.

ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ:

- online με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (μέσω Viva Wallet,Paypal, Stripe,) μπαίνοντας στην πλατφόρμα και παρακολουθώντας ζωντανά την εξέλιξη της εκστρατείας:https://act-of-kindness.org/.../support-panagiotis-075/

- με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σημειώνοντας στην αιτιολογία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 075». Έπειτα, συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο δωρεάς για να σας αποστείλουμε την απόδειξη: https://act-of-kindness.org/el/forma-apodeixis/

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού: 5222091702771

IBAN: GR4101722220005222091702771

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESS

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού: 21000630539

IBAN: GR4401102100000021000630539

SWIFT-BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESS

Alpha Bank

Αριθμός λογαριασμού: 701002002030506

IBAN: GR0401407010701002002030506

SWIFT-BIC: CRBAGRAA

Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESS

Eurobank

Αριθμός λογαριασμού: 00260024130201219506

IBAN: GR6502600240000130201219506

SWIFT-BIC: SWIFT-BIC: ERBKGRAA

Δικαιούχος: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESS

Για εύκολη αντιγραφή- επικόλληση λογαριασμών: https://act-of-kindness.org/el/bank-account/

–Με τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής της εκστρατείας RF93917199075075075075075 μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.

– στείλτε SMS στο 19825 με τη φράση: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 075». (Χρέωση 2,71€ /SMS)

* Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. O αριθμός είναι διαθέσιμος για όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

