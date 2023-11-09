Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα ΑΕΙ - Βγήκαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023/2024 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 2103442661, 2103442100, 210-3442709.

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2023, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Δευτέρα 13/11/2023 έως Παρασκευή 17/11/2023. Η εγγραφή των επιτυχόντων Αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr , ως εξής:

Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές, οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίοτον Ιούλιο 2023, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή του Σεπτεμβρίου ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες διακριθέντες Αθλητές της κατηγορίας, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο το έτος 2023, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Τυχόν εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα, με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

