Εισαγγελική έρευνα για εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη

Iωάννα Μάνδρου

Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας την οποία διαθέτει στην Αμερική, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, από την οποία δανείστηκαν χρήματα για το ταμείο του κόμματος προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων.

Η έρευνα διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο για ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό. Την έρευνα ανέλαβε ο εισαγγελικός λειτουργός Δημήτριος Νομικός.

Η δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων έγινε στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έχει προκληθεί μετά την απόλυση του οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ.

