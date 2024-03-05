«Συνάδελφοί μας κόντεψαν να καούν ζωντανοί» καταγγέλλουν αστυνομικοί της Κεντρικής Μακεδονίας για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη την 28η Φεβρουαρίου 2024, στην επέτειο ενός χρόνου από την τραγωδία στα Τέμπη και ημέρα πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης.

Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι η διμοιρία υποστήριξης που δέχθηκε επίθεση με μολότοφ έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, έμεινε ακάλυπτη και απροστάτευτη.

Οι αστυνομικοί επικαλούνται και βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές αστυνομικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πριν ακόμη προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από την τελευταία ανακοίνωσή μας, δυστυχώς επιβεβαιώνονται τα όσα αναφέραμε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ενώ, λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργικό σχέδιο, το οποίο καλώς -επαναλαμβάνουμε- έχει διαταχθεί και ενώ στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν βγει από τα «γραφεία» στο «πεζοδρόμιο»…, στα τελευταία επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο της πορείας για την επέτειο της συμπλήρωσης ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών, συνάδελφοί μας κόντεψαν να καούν ζωντανοί!!!

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ως Ένωση, ουδέποτε έχουμε υπεισέλθει σε επιχειρησιακά σχέδια ή κρίναμε επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της εκάστοτε Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή των αρμόδιων Αξιωματικών, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση, όπως διαφαίνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές αστυνομικών.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στο εν λόγω βίντεο, οι συνάδελφοι μίας διμοιρίας υποστήριξης, που συγκροτήθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών, προκειμένου εκτελέσουν υπηρεσία Μέτρων Τάξης στην εν λόγω πορεία, σε ένα τόσο «ευαίσθητο» σημείο όπως είναι το κτίριο που συστεγάζονται το Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, δέχτηκαν σφοδρή επίθεση με μολότοφ, με κίνδυνο να καούν ζωντανοί, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε υποστήριξη τακτικών αστυνομικών δυνάμεων (διμοιρίες ΥΑΤ ή ΥΜΕΤ), για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Δικαίως τίθεται το εξής ερώτημα: Πώς γίνεται να μένει ακάλυπτη και απροστάτευτη μία απλή διμοιρία υποστήριξης, όταν πλέον βρίσκεται στους «δρόμους» ένας τόσο μεγάλος αριθμός αστυνομικών;

Τι φταίει και δεν μπορούν να συγχρονιστούν – συντονιστούν οι προαναφερόμενες πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις;;; Ποιος, τυχόν αρμόδιος, δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προαναφερόμενες πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις;;; Θα επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά: ΔΕΝ θέλουμε με τίποτα να πιστέψουμε πως το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε ο συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων, οφείλεται στο ότι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, ο έχων το γενικό πρόσταγμα, υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη μόλις τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο!!!

Τα ερωτήματα είναι πολλά και ΑΠΑΙΤΟΥΝ απαντήσεις, καθώς όπως αποδείχτηκε, το διακύβευμα αφορά τη σωματική ακεραιότητα αστυνομικών εν υπηρεσία!!!

- Είναι αλήθεια ή όχι, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις που επιχειρούσαν, ανέμεναν ειδικές εντολές από τον έχων το γενικό πρόσταγμα, όντας αυτός στο Κέντρο Επιχειρήσεων;;;

- Είναι αλήθεια ή όχι, ότι επιχειρησιακοί Αξιωματικοί τόσο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (των διμοιριών ΥΑΤ – ΥΜΕΤ) όσο και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, διαμήνυαν προς τους ιθύνοντες και πρότειναν επιχειρησιακό σχεδιασμό ώστε να απομονωθούν (με ασφάλεια) τα άτομα τα οποία προκαλούσαν τα επεισόδια;;;

- Είναι αλήθεια ή όχι, ότι «ταραχοποιοί», προφανώς αντιλαμβανόμενοι τον (προαναφερόμενο) μη συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων, βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας (περί ώρα 22:00) προέβησαν σε νέα (σφοδρότατη!!!) επίθεση με ρίψη (άνω των δέκα) βομβών μολότοφ, εις βάρος έτερης διμοιρίας και πάλι επί της οδού Αγίου Δημητρίου, σε κοντινή απόσταση από το προαναφερόμενο κτίριο (ΥΜΑΘ), όπως συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα;;;

Ολοκληρώνοντας, απευθυνόμενοι στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωσή μας. Προς επίρρωση αυτού του αιτήματός μας, θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι η Ένωσή μας δεν συνηθίζει να προβαίνει δι’ ασήμαντου λόγου και αφορμής σε έκδοση ανακοίνωσης, αλλά μόνο όταν έχουμε πεισθεί, τόσο από τα μέλη μας, όσο και από στοιχεία που ιδίοις όμμασι αντιλαμβανόμαστε, ότι μία υφιστάμενη κατάσταση χρήζει περαιτέρω ανάδειξης – παρέμβασης, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Πηγή: skai.gr

