Τις πληγές της μετρά η Πιερία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ώρες το νομό προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές, σε σπίτια και σε καλλιέργειες.

Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί τις δημοτικές κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνα, Βροντούς και Κονταριώτισσας, του δήμου Δίου - Ολύμπου, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές στις καλλιέργειες που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία.

Η επίσκεψη του αρμόδιου κλιμακίου των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, μετά τη συνεργασία του δήμου Δίου - Ολύμπου με την υφυπουργό Ανάπτυξης Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, τους βουλευτές Φώντα Μπαραλιάκο και Σπύρο Κουλκουδίνα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Στον δήμο Κατερίνης το σύνολο του μηχανισμού βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή δράση και επιφυλακή. Σύμφωνα με την αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης, όπως καταγράφεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές στον υπερχειλιστή του φράγματος Τριλόφου, στα αντλιοστάσια του συγκεκριμένου φράγματος, καθώς και του φράγματος Εξοχής. Είναι δύσκολη η πρόσβαση σε όλους τους χώρους αρδευτικών υποδομών στην ενότητα Ελαφίνας, στα φράγματα Μελιαδίου και Μοσχοποτάμου, στα οποία το ύψος των ζημιών θα αποτυπωθεί με ακρίβεια τις επόμενες ημέρες.

Κλιμάκια του δήμου Κατερίνης προχώρησαν από το πρωί στις πρώτες καταγραφές στις πληγείσες περιοχές των κοινοτήτων: Μοσχοχωρίου, Λόφου, Σβορώνου, Νεοκαισάρειας, όπου οι καταστροφές είναι έντονες στο αγροτικό και αστικό δίκτυο των οικισμών, σε αρδευτικές υποδομές κ.ά. Επίσης, ζημιές καταγράφηκαν στις περιοχές Αρωνά, Γανόχωρας, Άνω Αγίου Ιωάννη, ενώ μικρότερα είναι τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο του δήμου σε Κορινό, Παραλία κ.λπ.

Ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση προκλήθηκαν σε σπίτια και αποθήκες σε όλη την περιοχή, στο φυτικό κεφάλαιο, στο Μοσχοχώρι, στον Λόφο και στη Νεοκαισάρεια, ενώ από τις έντονες βροχοπτώσεις και στο ζωικό κεφάλαιο, στην κοινότητα Σβορώνου. Ο δήμος Κατερίνης γνωστοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται κλιμάκια του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές για να εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και να εκκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τις καταστροφές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Η αποτίμηση ζημιών σε υποδομές, σπίτια και επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα με την υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.