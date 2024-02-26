Σε «απεργιακό κλοιό» η χώρα στις 28/2

Σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28/2.

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία που αναχωρούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τεσσάρων ναυτεργατικών σωματείων.

Η απεργιακή κινητοποίηση των σωματείων της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) της Πανελλήνιας Ενωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ενωσης Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 12:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία διεκδικούν λύσεις στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα υπογραφή συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα για την ακρίβεια.

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ναυτεργάτες, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, να μη λείψει κανείς από τον απεργιακό αγώνα στις 28 Φλεβάρη» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Κλιμάκια της ΠΕΝΕΝ θα βρίσκονται στα τρία λιμάνια της Αττικής από τις 5:30 το πρωί στις 28/2/24 για περιφρούρηση της απεργίας.

Παράλληλα ναυτεργάτες θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά.

ΜΜΜ

Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται να αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου οι πολίτες στις μετακινήσεις τους λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Στην 24ωρη απεργία αναμένεται να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής (γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και τραμ).

Χωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2, καθώς 7 σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στην απεργία είναι:

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΑΣΥ (Σ.Ε.Τ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σ.Η.Ε.Κ.)

- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Η.Τ.Α.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.)

Όσον αφορά τα λεωφορεία της Αττικής, θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, αφού οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν δύο στάσεις εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πρέπει να αναμένεται από τις 10:00, ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες γύρω στις 20:00.

Την ίδια ώρα, χωρίς ταξί θα είναι η Αττική την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και για 48 ώρες καθώς το ΣΑΤΑ έχει εξαγγείλει απεργία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς δεν έχουν λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις.

Τέλος, καμία πτήση δε θα εκτελείται από και προς ελληνικά αεροδρόμια την Τετάρτη καθώς και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχουν με 24ωρη απεργία στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Ποιοι άλλοι κλάδοι θα συμμετάσχουν

Σημειώνεται πως ανακοίνωση έχει εκδώσει και η ΟΛΜΕ. Οι καθηγητές συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Απόφαση να συμμετάσχει στην απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2024 πήρε και η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).

«Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε για τις ζωές μας!», αναφέρουν στο σύνθημά τους.

