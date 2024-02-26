Οι εργασίες κατεδάφισης των εγκαταλειμμένων κτισμάτων των παλαιών βυρσοδεψείων της Θεσσαλονίκης αρχίζουν αύριο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024.

Πρόκειται για την απομάκρυνση των τελευταίων εστιών μόλυνσης και ρύπανσης στο δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του καθαρισμού, ανάπλασης, ενοποίησης και ανάδειξης του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Αυτοψία στις εργασίες κατεδάφισης θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σύμφωνα με το cityportal.gr, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την απορρύπανση, προβλέπει την αναβάθμισή της, ώστε να αποτελέσει τμήμα του ενιαίου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου σαράντα χιλιομέτρων από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας έχει χαρακτηρίσει το συνολικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο ως το μεγαλύτερο πρότζεκτ δεκαετιών για τον τόπο, που θα αποτελέσει τη νέα ταυτότητα της πόλης με νέους χώρους ανοιχτούς και προσβάσιμους σε όλους τους πολίτες, με μια συνεχόμενη ζώνη αναψυχής και άξονα περιπάτου και με τη δυνατότητα απρόσκοπτης μετακίνησης με ποδήλατο.

