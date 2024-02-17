Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες της Χαλκιδικής, οι οποίοι έχουν αναγγείλει ότι θα αποκλείσουν επ' αόριστον, από σήμερα στις 10 το πρωί, την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, επιμένοντας να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι πιθανώς να μην ανοίξει ο δρόμος όλο το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να επιτρέψει την κάθοδο με τρακτέρ στο παναγροτικό συλλαλητήριο των Αθηνών.

Επιπλεόν, με δίωρο αποκλεισμό του Τελωνείου Κήπων από τις 7 ως τις 9 το βράδυ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ οι αγρότες του Έβρου αποφάσισαν να προχωρήσουν την Τρίτη στο κλείσιμο του τελωνείου του Ορμενίου από τις 12.00 το μεσημέρι ενώ θα ενισχυθεί με αγροτικά μηχανήματα και το μπλόκο στον κόμβο των Καστανεών όπου συνεχίζονται οι δίωροι αποκλεισμοί μετά το απόγευμα.

