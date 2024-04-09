Εγκρίθηκε από την ΕΕ το πρόγραμμα για τις παρακάρλιες περιοχές ύψους 42 εκατ. ευρώ

Την έγκριση του προγράμματος ύψους 42 εκατ. ευρώ για τις παρακάρλιες περιοχές από την Ε.Ε., γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης μέσω συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την κάλυψη μιας περιοχής περί των 100.000 στρεμμάτων που βρίσκεται ακόμα κάτω από το νερό, με αποτέλεσμα οι αγρότες της περιοχής να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, μιας και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στα δύο έτη.

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι πριν το Πάσχα αναμένεται πληρωμή ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΚΕ.

Όπως είπε, σε αυτά περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες και τα οικολογικά σχήματα, καθώς και χρήματα του 2023 που δεν ενεργοποίησε η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού Πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

