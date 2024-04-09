Εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικόν έλαβε ο 39χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που προέβη την Κυριακή.

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ωστόσο δεν τον δέχτηκαν στο ψυχιατρείο, με συνέπεια να... επιστρέψει πάλι στο Αττικόν για νοσηλεία.

Ωστόσο ούτε στο Αττικόν έγινε δεκτός. Τελικά, με εντολή εισαγγελέα, ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, στον Πειραιά.

