Εκδήλωση του ΥΠΕΞ για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Με δυναμική συμμετοχή του Διπλωματικού Σώματος πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα, επίκεντρο στην Ευρώπη για την προάσπιση της ΛΟΑΤΚΙ+ ισότητας το 2024 - Από το νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο στο EuroPride 2024».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι επικεφαλής από περισσότερες από 30 ξένες διπλωματικές αποστολές στην Αθήνα και εκπρόσωποι εγχώριων φορέων ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος χαρακτήρισε εμβληματική τη νομοθετική αναγνώριση στη Ελλάδα του γάμου για όλους, χωρίς διακρίσεις, και αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως συστατικού στοιχείου μιας δημοκρατικής χώρας. Σημείωσε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή δεν αρκείται στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, αλλά αποτελεί έναν συνεχή αγώνα, τον οποίο η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του διπλωματικού σώματος για τη στήριξη του EuroPride 2024 που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, με σύνθημα «Επιμονή - Πρόοδος - Ευημερία» (Persevere - Progress - Prosper).

Στην εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία της Ολλανδίας στην Αθήνα, απηύθυναν χαιρετισμούς η υφυπουργός Εξωτερικών πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης Τερέζα Αγγελάτου, η πρέσβης της Ολλανδίας Tereza Terstal, o πρέσβης του Βελγίου ως προεδρεύoυσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ Marc Calcoen και ο διευθυντής του Pride της Θεσσαλονίκης Απόστολος Καραμπαΐρης.

Προβλήθηκε επίσης βιντεοσκοπημένο μήνυμα χαιρετισμού της Ευρωπαίας πρέσβη για το Φύλο και τη Διαφορετικότητα Stella Ronner-Grubačić.

Στον χαιρετισμό της η υφυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ίδρυση στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Ιανουάριο του 2024 γραφείου Ισότητας, το οποίο υπάγεται απευθείας στην υπηρεσιακή γενική γραμματέα.

Το γραφείο ισότητας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής, εντός του υπουργείου Εξωτερικών, όλων των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών στον τομέα της ισότητας, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.

Η κυρία Παπαδοπούλου τόνισε ότι η καταπολέμηση όλων των διακρίσεων είναι μια από τις κορυφαίες προκλήσεις της εποχής. Διότι, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο τα δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων, αλλά και το ίδιο το μέλλον των δημοκρατικών μας θεσμών, η κοινωνική συνοχή και επομένως η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας απέναντι σε όλο και πιο περίπλοκες απειλές. Είναι συλλογικό μας καθήκον να μην αποτύχουμε, κατέληξε.

Όπως τονίστηκε στις σχετικές παρεμβάσεις, η προάσπιση της ισότητας αποτελεί ισχυρή δέσμευση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο εντός των «τειχών», όσο και σε επίπεδο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Με την πρόσφατη νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, η Ελλάδα αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας χωρών που προστατεύουν, έμπρακτα και ουσιαστικά, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι πρέσβεις της Ολλανδίας και του Βελγίου -χωρών που πρώτες καθιέρωσαν την ισότητα στον γάμο- εξήραν, στις τοποθετήσεις τους, την Ελλάδα για αυτή την ιστορική νομοθετική πρωτοβουλία.

Από πλευράς της, η γενική γραμματέας στην ομιλία της τόνισε ότι η ισότητα των φύλων, η ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα του παιδιού, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, έχουν τεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ανέφερε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η αναλογία γυναικών-ανδρών στο σύνολο του προσωπικού του ΥΠΕΞ είναι 50-50, ήτοι 906 γυναίκες και 907 άνδρες (σε σύνολο 1.813 για το έτος 2023). Στο διπλωματικό κλάδο, σε σύνολο 501 υπαλλήλων, οι 183 είναι γυναίκες και οι 318 άνδρες το 2023, που αντιστοιχεί σε αναλογία 36,5%.

Πηγή: skai.gr

