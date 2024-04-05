Αυγενάκης: Έρχονται πληρωμές 700 εκατ. ευρώ στους αγρότες μέχρι το Πάσχα

Άνω των 700 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών πριν το Πάσχα σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ηρακλείου.

Όπως υπογράμμισε, υπάρχει συνέπεια ως προς τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί και σημείωσε:

Την 1η Απριλίου άνοιξε το ΟΣΔΕ, πολύ νωρίτερα από πέρυσι που είχε ανοίξει τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να υπάρχει χρόνος για διασταυρωτικούς ελέγχους.

Πριν από το Πάσχα θα πληρωθούν τα αδιάθετα 88 εκατ. ευρώ της ενιαίας ενίσχυσης του 2023.

Επίσης πριν από το Πάσχα θα πληρωθούν τα 245 εκατ. ευρώ των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Υπάρχει προτεραιότητα για πληρωμή των 425 εκατ. ευρώ που αφορά στα οικολογικά σχήματα.

Προχωρεί ο έλεγχος των 16.500 δεσμευμένων ΑΦΜ ούτως ώστε είτε να αποδεσμευθούν και να πληρωθούν άμεσα είτε να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, όσα εξ αυτών διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, αναφέρθηκε στις επαφές που έκανε με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Σλοβενίας και στις επικείμενες επισκέψεις του στην Ιταλία, Βουλγαρία και Ισπανία, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου στην αλλαγή, συγκεκριμένων σημείων στην ΚΑΠ, όπως:

Η απλοποίηση των ελέγχων για μικρούς κλήρους, κάτω των 100 στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει απλοποίηση ελέγχων στα οικολογικά σχήματα, που είναι αδύνατον να εφαρμοσθούν λόγω της κλιματικής κρίσης.

Μεταφορά χρημάτων από πυλώνα σε πυλώνα και από έτος σε έτος.

Το 2% της ΚΑΠ που δικαιούται κάθε χώρα να μπορεί να διατεθεί για την αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Μιλώντας την 50χρονη διαδρομή της ΝΔ στα πολιτικά πράγματα της χώρας ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι είναι ταυτισμένη με την σοβαρότητα, τη συνέπεια και την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

