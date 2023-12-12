Έγκριση καταβολής επιδοτήσεων σε άλλους 268 δικαιούχους στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Εγκρίθηκε η καταβολή 2.047.479,92 ευρώ σε 268 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επιδότησης, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα κεφάλαια διατέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα πιστωθούν στους δικαιούχους την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Συνολικά, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ σε 1.870 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και έχει ήδη δοθεί παράταση έως το τέλος Απριλίου του 2024 για την υποβολή νέων αιτήσεων. Ταυτόχρονα, έγιναν τροποποιήσεις με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων που ανέρχονται συνολικά σε 65 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα, στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης έχουν υποβληθεί και είναι ενεργές 23.162 αιτήσεις φυσικών και νομικών προσώπων, εκ των οποίων 19.369 έχουν εγκριθεί και 17.587 έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής.

Τέλος αναρτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στη «Διαύγεια» η 13η απόφαση για την υπαγωγή αιτούντων στη συγκεκριμένη δράση, με τον αριθμό των πλέον πρόσφατων εγκεκριμένων αιτήσεων να φτάνει τις 2.189. Από τον Σεπτέμβριο έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα με αντίστοιχες αποφάσεις 8.585 δικαιούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

