Παράταση του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2

Ενισχύεται το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», που αφορά στη χορήγηση κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων από ιδιώτες, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προβλέπει παράταση του Προγράμματος έως τον Απρίλιο του 2024, σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης και τροποποίηση του πλαισίου, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων και η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ που υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τροποποιείται ο Β΄ Κύκλος του Προγράμματος ως εξής:

- Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.

- Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή. Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.

- Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις περιορίζεται το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές και απελευθερώνονται πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα, από 31/12/2023 σε 30/4/2024.



