«Ξεπάστρεψε» 8 κιλά στρειδόχτενα σε παραλία της Εύβοιας και τον «τσάκωσε» το Λιμενικό

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκε και στη συνέχεια επαναποντίστηκε στη θάλασσα.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/12), από στελέχη του Λιμενικού Χαλκίδας, στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Ανδρέα Βασιλικού, εντοπίστηκε 33χρονος να έχει αλιεύσει με σκάφος του 8 κιλά οστράκων του είδους “ΣΤΡΙΔΟΧΤΕΝΑ”, που είναι απαγορευμένα στην ερασιτεχνική αλιεία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκε και στη συνέχεια επαναποντίστηκε στη θάλασσα.

Πηγή: EVIMA

