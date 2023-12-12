«Ξεπάστρεψε» 8 κιλά στρειδόχτενα σε παραλία της Εύβοιας και τον «τσάκωσε» το Λιμενικό

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/12), από στελέχη του Λιμενικού Χαλκίδας, στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Ανδρέα Βασιλικού, εντοπίστηκε 33χρονος να έχει αλιεύσει με σκάφος του 8 κιλά οστράκων του είδους “ΣΤΡΙΔΟΧΤΕΝΑ”, που είναι απαγορευμένα στην ερασιτεχνική αλιεία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκε και στη συνέχεια επαναποντίστηκε στη θάλασσα.

