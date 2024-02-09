Εγκώμια στα Ελληνικά από τον Γερμανό πρέσβη για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Με ένα ξεχωριστό τρόπο ο ελληνομαθής πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Μιλώντας άπταιστα ελληνικά, Αντρέας Κιντλ αφού ανέφερε πως σπούδασε αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο, εκμυστηρεύτηκε πως τον έχουν εμπνεύσει σ' όλη του τη ζωή.

Σαν σήμερα το 1857 έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Στη μνήμη του γιορτάζουμε την #ΠαγκόσμιαΗμέραΕλληνικήςΓλώσσας

#InternationalGreekLanguageDay #GreekLanguageDay pic.twitter.com/4rtdNjcgb1 February 9, 2024

«Τα ελληνικά είναι μια αρχαία γλώσσα, αλλά είναι επίσης μια σύγχρονη και ζωντανή γλώσσα. Στη Γερμανία πάνω από 10.000 μαθητές μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο και ο αριθμός τους αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά σπούδασα τα αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο και η ελληνική γλώσσα με έχει εμπνεύσει σε όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Ν' είστε καλά» ανέφερε στο μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναδημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της και η γερμανική πρεσβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

