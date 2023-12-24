Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν δεκάδες Ελληνες ταξιδιώτες που έχουν «εγκλωβιστεί» από χθες στα αεροδρόμια Βουδαπέστης και Βρυξελλών.

Τουλάχιστον 100 ταξιδιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Οπως ανέφερε ένας εκ των ταξιδιωτών στον ΣΚΑΙ, μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια επίσημη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία ή από το αεροδρόμιο.

Ο επιβάτης κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ότι η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 18:25 το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχει πραγματοποιηθεί.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την εταιρεία, ήμασταν παρατημένοι. Ούτε ένα κομμάτι ψωμί δεν μας έδωσαν για να φάμε, μείναμε νηστικοί όλο το βράδυ», ανέφερε ένας νεαρός που μίλησε στον ΣΚΑΪ.

Έλληνες ταξιδιώτες αναμένουν την επιστροφή τους στην Αθήνα, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από αιφνιδιαστική στάση εργασίας, στην οποία προχώρησαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Update unannounced strike skeyes: air traffic has restarted, flights will depart or land with delays. We advise passengers to follow the information of their airline. We regret the impact of this action. More info: https://t.co/0FcxF5KJVA — Brussels Airport (@BrusselsAirport) December 23, 2023

«Η ξαφνική απεργία θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο αυτής της ενέργειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βελγικό αεροδρόμιο.

