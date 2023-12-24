Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτη ταλαιπωρία για δεκάδες Έλληνες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης (βίντεο)

Τουλάχιστον 100 ταξιδιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι από χθες στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, λόγω κακών καιρικών συνθηκών

UPDATE: 14:46
αεροδρομιο απεργια

Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν δεκάδες Ελληνες ταξιδιώτες που έχουν «εγκλωβιστεί» από χθες στα αεροδρόμια Βουδαπέστης και Βρυξελλών. 

Τουλάχιστον 100 ταξιδιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, λόγω κακών καιρικών συνθηκών. 

Οπως ανέφερε ένας εκ των ταξιδιωτών στον ΣΚΑΙ, μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια επίσημη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία ή από το αεροδρόμιο.

Ο επιβάτης κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ότι η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 18:25 το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχει πραγματοποιηθεί.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την εταιρεία, ήμασταν παρατημένοι. Ούτε ένα κομμάτι ψωμί δεν μας έδωσαν για να φάμε, μείναμε νηστικοί όλο το βράδυ», ανέφερε ένας νεαρός που μίλησε στον ΣΚΑΪ.

Έλληνες ταξιδιώτες αναμένουν την επιστροφή τους στην Αθήνα, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από αιφνιδιαστική στάση εργασίας,  στην οποία προχώρησαν  οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. 

«Η ξαφνική απεργία θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο αυτής της ενέργειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βελγικό αεροδρόμιο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροδρόμιο Βρυξέλλες Βουδαπέστη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark