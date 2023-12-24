Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη επιχείρηση στου Ρέντη – Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα μετά από καταδίωξη

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο και μετά από λίγη ώρα συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα, ηλικίας 33, από την Αρμενία

peripoliko

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στις αρχές όταν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα στις εργατικές κατοικίες στην πλατεία Αρμενίας στου Ρέντη μετά από καταδίωξη. 

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο και μετά από λίγη ώρα συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα, ηλικίας 33, από την Αρμενία

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα προηγήθηκε καταδίωξη ΙΧ απο το Αιγάλεω μέχρι το Ρεντη. 

Στις εργατικές κατοικίες ο δράστης παράτησε το αυτοκίνητο και μπήκε στις εργατικές κατοικίες οπου ταμπουρώθηκε για να διαφύγει την σύλληψη.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστυνομία σύλληψη Ρέντη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark