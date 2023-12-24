Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στις αρχές όταν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα στις εργατικές κατοικίες στην πλατεία Αρμενίας στου Ρέντη μετά από καταδίωξη.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο και μετά από λίγη ώρα συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα, ηλικίας 33, από την Αρμενία.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα προηγήθηκε καταδίωξη ΙΧ απο το Αιγάλεω μέχρι το Ρεντη.
Στις εργατικές κατοικίες ο δράστης παράτησε το αυτοκίνητο και μπήκε στις εργατικές κατοικίες οπου ταμπουρώθηκε για να διαφύγει την σύλληψη.
