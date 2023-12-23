Έλληνες ταξιδιώτες αναμένουν την επιστροφή τους στην Αθήνα, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοοίηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν σε αιφνιδιαστική στάση εργασίας.

Απογευματινές πτήσεις μεταξύ 6 και 8 επηρεάστηκαν από την ξαφνική κινητοποίηση, ενώ σε ανακοίνωση του βελγικού αεροδρομίου στο X επισημαίνεται: «Η ξαφνική απεργία θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο αυτής της ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας».

Έντονα σχολιάζεται ότι ο λόγος που οι ελεγκτές κατέβηκαν απροειδοποίητα σε στάση εργασίας εν μέσω χριστουγεννιάτικων εορτών, είναι ότι δεν πήρε προγραμματισμένο ρεπό ένας συνάδελφός τους.

Due to an unannounced strike at skeyes, air traffic control, there are no flights between 6pm and 8pm. This will lead to delays and possible cancellations. We regret the impact of this action. More information and updates on our website https://t.co/0FcxF5KJVA — Brussels Airport (@BrusselsAirport) December 23, 2023

