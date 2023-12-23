Λογαριασμός
Αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών - Εγκλωβίστηκαν Έλληνες ταξιδιώτες

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν σε αιφνιδιαστική στάση εργασίας

Brussels

Έλληνες ταξιδιώτες αναμένουν την επιστροφή τους στην Αθήνα, παραμένοντας εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοοίηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προχώρησαν σε αιφνιδιαστική στάση εργασίας.

Απογευματινές πτήσεις μεταξύ 6 και 8 επηρεάστηκαν από την ξαφνική κινητοποίηση, ενώ σε ανακοίνωση του βελγικού αεροδρομίου στο X επισημαίνεται: «Η ξαφνική απεργία θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο αυτής της ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας».

Έντονα σχολιάζεται ότι ο λόγος που οι ελεγκτές κατέβηκαν απροειδοποίητα σε στάση εργασίας εν μέσω χριστουγεννιάτικων εορτών, είναι ότι δεν πήρε προγραμματισμένο ρεπό ένας συνάδελφός τους.

Πηγή: ertnews.gr

αεροδρόμιο Βρυξέλλες απεργία
