Ηράκλειο:Νεκρός 61χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Υπέκυψε στα τραύματά του ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, το απόγευμα, ενώ εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του στην περιοχή Μαλάδες του Ηρακλείου, για άγνωστο λόγο, καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας σοβαρότατα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του, αφησε την τελευταία του πνοή.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Β' ΑΤ Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

