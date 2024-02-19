Ξεκίνησαν πριν από λίγο τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου στη Λάρισα με χαμηλές ταχύτητες και συνοδεία της Αστυνομίας, με στόχο να κατέβουν στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης. Θα κάνουν μια πρώτη στάση, και στη συνέχεια θα πάνε στο Κάστρο να συναντήσουν και το άλλο κομβόι της Θεσσαλίας από το Στεφανοβίκειο και τον Αλμυρό. Το απόγευμα θα φτάσουν στο Κάστρο Βοιωτίας, θα διανυχτερεύσουν, και το πρωί της Τρίτης θα συνεχίσουν για την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του αρχηγού της αστυνομίας, αποφασίστηκε η κάθοδος συνολικά 100 - 120 τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά υπό προϋποθέσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν θα επιτραπούν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις των τρακτέρ ενώ θα βρίσκονται σε οριοθετημένο σημείο.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην χθεσινή σύσκεψη παρουσία του αρχηγού της αστυνομίας δόθηκε το «πράσινο φως» να επιτραπεί στα τρακτέρ να φτάσουν στο Σύνταγμα, αλλά με τις εξής προϋποθέσεις:

συνοδεία περιπολικών από τα μπλόκα προς την Αθήνα και αντίστροφα

δεν θα επιτρέπουν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας

θα βρίσκονται σε οριοθετημένο χώρο στο Σύνταγμα

Στόχος όπως αναφέρουν στον skai.gr είναι να μην επηρεαστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στη πρωτεύουσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί σε πόσα τρακτέρ θα επιτραπεί να φτάσουν στο Σύνταγμα, γι' αυτό και εντός της ημέρας θα υπάρξει επικοινωνία με τα μπλόκα των αγροτών.

Οι προσυγκεντρώσεις - σημεία υποδοχής των αγροτών, από τα εργατικά συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς της Αττικής για το συλλαλητήριο τους στο Σύνταγμα, θα είναι αύριο στις 5:30μμ, στις περιοχές:

Ομόνοια: Ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στα Τρόφιμα – Ποτά, στο Φάρμακο, στον Τύπο – Χαρτί και τη Κλωστοϋφαντουργία, Σωματεία Εργαζομένων στην Ενέργεια, στο Νερό και στη Χημική Βιομηχανία, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής.

Ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στα Τρόφιμα – Ποτά, στο Φάρμακο, στον Τύπο – Χαρτί και τη Κλωστοϋφαντουργία, Σωματεία Εργαζομένων στην Ενέργεια, στο Νερό και στη Χημική Βιομηχανία, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής. Πλατεία Σανταρόζα (απέναντι από REX): Σωματεία εργαζομένων σε Τηλεπικοινωνίες, Ταχυμεταφορές, Χρηματοπιστωτικό, Ομοσπονδία και σωματεία Λογιστών – Ελεγκτών, Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, Σωματεία Καλλιτεχνών, Σωματεία Καθαριστών – Καθαριστριών.

(απέναντι από REX): Σωματεία εργαζομένων σε Τηλεπικοινωνίες, Ταχυμεταφορές, Χρηματοπιστωτικό, Ομοσπονδία και σωματεία Λογιστών – Ελεγκτών, Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, Σωματεία Καλλιτεχνών, Σωματεία Καθαριστών – Καθαριστριών. Προπύλαια: Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, Σύλλογοι Φοιτητών. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας και της Εκπαίδευσης. Σύλλογοι Σπουδαστών Κατάρτισης

Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, Σύλλογοι Φοιτητών. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας και της Εκπαίδευσης. Σύλλογοι Σπουδαστών Κατάρτισης Σύνταγμα: Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομοσπονδία και Συνδικάτο Οικοδόμων, Σωματεία στις Κατασκευές, Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Ναυτεργατικά Σωματεία, Σωματεία Λιμενεργατών και εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, μαζικοί φορείς Νοτίων και Ανατολικών Προαστίων, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πυρετώδεις οι συσκέψεις, προκειμένου -όπως είπε ανώτατος αξιωματικός στον skai.gr και τον Μάκη Συνοδινό- το συλλαλητήριο να κυλήσει ομαλά, χωρίς να δυναμιτιστει το κλίμα, καθώς οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κατέβουν στο συλλαλητήριο της Τρίτης με τρακτέρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.