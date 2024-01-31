Eιδική επιχειρησιακή δράση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πρωινές ώρες σήμερα (31/1), με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί έγκλειστοι και κατασχέθηκαν ευρήματα (πλήθος κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενο που υπάγεται στο νόμο περί όπλων), απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε -45- κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ειδικότερα, 31χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να έχει στο κελί του -27- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά, ακατέργαστη κάνναβη -10,75- γραμμαρίων και ηρωίνη -0,08- γραμμαρίων ενώ 44χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να κατέχει στο κελί του αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, αντίστοιχα.

Επιπλέον στα κελιά που ερευνήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-24- κινητά τηλέφωνα,

ασύρματο ρούτερ,

έξυπνο ρολόι(smart watch),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-30- κάρτες sim και

πλήθος φορτιστών και ακουστικών.

Πηγή: skai.gr

