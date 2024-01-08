Πληρωμές από 8 έως 12 Ιανουαρίου, θα γίνουν όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς θα καταβληθούν 42.627.078 ευρώ σε 40.375 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 8 έως 12 Ιανουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 8 έως 12 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 22.500.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 8 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 327.078 ευρώ σε 445 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

