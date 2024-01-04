Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2023, προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος, «ΦΙΛΕΤΙΝΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ IQF PARNASSOS DELICATESSEN κατεψυγμένο», καθ. βάρους 1000g, αριθ. παρτίδας: 13062023, ημ. ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από το τέλος: 06/2024, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΦΑΚΟΥ ΑΕΒΕ», στον Ελαιώνα Θηβών.

Μετά από την εργαστηριακή εξέταση του ανωτέρω δείγματος από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου, διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

