Κορωνοϊός - Σαρηγιάννης: «Θα φτάσουμε στα 8.800 κρούσματα ανά ημέρα και 80 θανάτους την εβδομάδα»

«Περιμένουμε αυξήσεις στις νοσηλείες και στους θανάτους, περίπου στους 78 με 80», εκτίμησε ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Γύρω στα 8.800 ημερήσια κρούσματα covid-19 αναμένεται να φτάσουμε, εκτίμησε ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή του ΣΚΑΙ 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Τα χριστουγεννα ήμασταν στα 5.800 ημερήσια κρούσματα», πρόσθεσε

«Όταν έχουμε μεγάλη διασπορά αυξάνουμε τις πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με τον ιό, επομένως στις ευπαθείς ομάδες αυξάνεται η πιθανότητα για κρίσιμη νόσηση».

«Περιμένουμε αυξήσεις στις νοσηλείες και στους θανάτους, περίπου στους 78 με 80», τόνισε

Σχετικά με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο εν μέσω έξαρσης του ιού δήλωσε: «Θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουν οι γονείς self test στα παιδιά για να είναι σιγουροι ότι έχουν χαμηλό ιικό φορτίο», ενώ σχετικά με τις μάσκες είπε: «Η μάσκα είναι χρήσιμη, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης του καθενός»

