Σχεδόν καθημερινές είναι οι συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα για αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδο που διατίθεται προς πώληση σε λαϊκές αγορές.

Ένα 24ωρο μετά τη σύλληψη ανδρόγυνου στη Θεσσαλονίκη, σήμερα έγινε γνωστή ανάλογη σύλληψη στην Έδεσσα. Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Έδεσσας πέρασαν χειροπέδες σε 70χρονη (ημεδαπή) που πωλούσε σε λαϊκή αγορά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης ελαιόλαδο, το οποίο διαφήμιζε ως «εξαιρετικά παρθένο».

Η ίδια, σύμφωνα με τη δικογραφία, διέθετε προς 20 ευρώ την κάθε 5λιτρη συσκευασία. Αρχικά κατασχέθηκαν 31 πλαστικά δοχεία λαδιού (των 5 λίτρων το καθένα), ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της εντοπίστηκαν άλλα 668 πανομοιότυπα δοχεία των 5 λίτρων. Συνολικά κατασχέθηκαν 699 δοχεία που περιείχαν 3.495 λίτρα ελαίου, δείγμα των οποίων θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Η 70χρονη συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Υπενθυμίζεται ότι για το ανδρόγυνο που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους ενόψει της εργαστηριακής έρευνας που παραγγέλθηκε και προκειμένου με βάση τα ευρήματα να αποφανθεί για την ποινική τους μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

