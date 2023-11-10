Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι στο σπίτι του Ατατούρκ για την επέτειο θανάτου του

Λογαριασμός
Εκατοντάδες Τούρκοι συρρέουν στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του (Βίντεο - Φωτογραφίες)

Οι Τούρκοι επισκέπτες ταξίδεψαν μεταξύ άλλων από την Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη, τον Μαρμαρά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι περισσότερα από 5.000 άτομα θα κατακλύσουν τη Θεσσαλονίκη 

Εκατοντάδες Τούρκοι συρρέουν από νωρίς το πρωί στο Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν την επέτειο θανάτου του ηγέτη τους, Κεμάλ Ατατούρκ στο σπίτι όπου έζησε και το οποίο, πλέον, έχει μετατραπεί σε μουσείο.

κεμαλ

Οι Τούρκοι επισκέπτες ταξίδεψαν μεταξύ άλλων από την Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη, τον Μαρμαρά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι περισσότερα από 5.000 άτομα -μαζί με τις αεροπορικές πτήσεις- θα κατακλύσουν τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στο Τουρκικό Προξενείο.

Είναι δε ενδεικτικό για το υψηλό ενδιαφέρον των Τούρκων πολιτών ότι έκλεισαν δωμάτια ακόμη και πιο περιφερειακά, μόνο και μόνο για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς είναι δεκάδες και εύλογα χαρακτηρίζεται ως μια ισχυρή «ένεση» για την τοπική οικονομία.

