Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι στο σπίτι του Ατατούρκ για την επέτειο θανάτου του

Εκατοντάδες Τούρκοι συρρέουν από νωρίς το πρωί στο Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν την επέτειο θανάτου του ηγέτη τους, Κεμάλ Ατατούρκ στο σπίτι όπου έζησε και το οποίο, πλέον, έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Οι Τούρκοι επισκέπτες ταξίδεψαν μεταξύ άλλων από την Κωνσταντινούπολη, την Ανδριανούπολη, τον Μαρμαρά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι περισσότερα από 5.000 άτομα -μαζί με τις αεροπορικές πτήσεις- θα κατακλύσουν τη Θεσσαλονίκη για να βρεθούν στο Τουρκικό Προξενείο.

Είναι δε ενδεικτικό για το υψηλό ενδιαφέρον των Τούρκων πολιτών ότι έκλεισαν δωμάτια ακόμη και πιο περιφερειακά, μόνο και μόνο για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς είναι δεκάδες και εύλογα χαρακτηρίζεται ως μια ισχυρή «ένεση» για την τοπική οικονομία.

