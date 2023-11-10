Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 87χρονο άστεγο

Με σοβαρότατες κακώσεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου ένας 87χρονος άντρας, ο οποίος παρασύρθηκε από φορτηγό στην οδό Κωλέττη, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ.
Ακολούθησαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
Ο άτυχος άντρας διασωληνώθηκε και παρελήφθη από την κινητή μονάδα σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο που τους τελευταίους μήνες κινούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή μαζί με την κόρη του.
- Εκατοντάδες Τούρκοι συρρέουν στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του (Βίντεο - Φωτογραφίες)
- Για τις 15 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη για τα μικρότερα παιδιά της Ρούλας Πισπιρίγκου
- Πειθαρχικές ευθύνες σε πέντε αξιωματικούς της ΕΛΑΣ για τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.