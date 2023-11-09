Αμφιβόλου ποιότητας και γνησιότητας ελαιόλαδο διέθετε προς πώληση ζευγάρι, κοντά στη λαϊκή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 39χρονο και την 33χρονη σύζυγό του που συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατασχέθηκαν δώδεκα μεταλλικά και πλαστικά δοχεία που περιείχαν 5 λίτρα λάδι, το καθένα, για τα οποία δεν διέθεταν τα νόμιμα παραστατικά και τιμολόγια αγοράς. Κατά την ίδια δικογραφία, κάθε συσκευασία πωλείτο έναντι 20 ευρώ.

Ακόμη, κατασχέθηκαν μπλοκ με χειρόγραφες σημειώσεις που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες για τις παραγγελίες τους και αυτοκόλλητα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα.

Κλιμάκιο του ΕΦΕΤ κλήθηκε στο σημείο και έλαβε δείγματα από τα κατασχεθέντα λάδια για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση στο Χημείο του Κράτους.

Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Επιχειρησιακής Τακτικής και Δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

