«Η γνωστή εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης "Χ" (πρώην twitter) "κλείδωσε" για κάποιες ώρες τον επίσημο λογαριασμό του "Οδηγητή", του περιοδικού της ΚΝΕ, λόγω μίας ανάρτησής του για την Παλαιστίνη και την παύση της σφαγής στη Γάζα.

Παρόμοιες καταγγελίες γίνονται αυτές τις μέρες από χρήστες των social media στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, που λογοκρίνονται από τις αντίστοιχες πλατφόρμες, γιατί στηρίζουν τον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης» αναφέρει η ΚΝΕ σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Χαρακτηριστικά, η εταιρεία ανέφερε στην αιτιολόγησή της ότι "παραβιάζει τους κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση πολυμέσων που αναπαριστούν αδικαιολόγητη αιματοχυσία". Φαίνεται πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει πρόβλημα με αυτούς που διεξάγουν αυτή την αδικαιολόγητη αιματοχυσία, που οδηγούν στην εξόντωση και τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος εδώ και δεκαετίες ζει τον απάνθρωπο αποκλεισμό από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και μια ζωή-κόλαση, γεμάτη στερήσεις, με τραγικές ελλείψεις σε στοιχειώδη αγαθά (βλ. νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα κ.ά.). Δεν είδαμε να "κλειδώνονται" οι επίσημοι λογαριασμοί του Μπ. Νετανιάχου και της αντιδραστικής κυβέρνησης του Ισραήλ, του Τζο Μπάιντεν και των δολοφόνων των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ».

«Γι' άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ενοχλεί η δράση της ΚΝΕ για την αποκάλυψη και καταδίκη των εγκλημάτων που διεξάγονται σε βάρος των λαών. Η φωνή αυτή δε φιμώνεται, γιατί τα μέλη της ΚΝΕ τη μεταφέρουν σε κάθε χώρο νεολαίας, με τη μαζική διακίνηση του "Οδηγητή" παντού. Θα ακουστεί ακόμα πιο δυνατά τις επόμενες μέρες στον τριήμερο, αγωνιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου και τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία την Παρασκευή 17 Νοέμβρη» τονίζει καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.

H ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του «Οδηγητή» και το «κλείδωμά» του από την εταιρεία «Χ»

