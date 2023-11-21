Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 υπενθυμίζει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των συνταξιούχων και προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, (συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

