H Naval Group ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με βίντεο της τοποθέτησης του υπερσύγχρονου «εγκεφάλου» της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra.

Η φρεγάτα «Κίμων», που θα παραλάβει σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται στην τελική φάση της κατασκευής στο Λοριέντ της Γαλλίας, ενώ τις προηγούμενες μέρες τοποθετήθηκε ο ιστός αισθητήρων PSIM (PANORAMIC SENSORS and INTELLIGENCE MODULE).

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων! Ας τη γιορτάσουμε με ένα βίντεο της #FDI HS Kimon που λαμβάνει τους Πανοραμικούς Αισθητήρες και τη Μονάδα Νοημοσύνης (PSIM)» αναφέρει χαρακτηριστικά η Naval Group.

[#Navgreek] ⚓️ 🇬🇷 Happy Greek Armed Forces Day!

Let's celebrate with a video of #FDI HS Kimon receiving her Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM). pic.twitter.com/Ul9NkwIpJq — Naval Group (@navalgroup) November 21, 2023



Tο PSIM, ύψους 40 μέτρων, βάρους 150 τόνων και τοποθέτησης 60 κεραιών (antennas) ενσωματώνει:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΗΣ

Αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων.

IFF: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων

ΟPTRONIC SENSORS: Πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας, βελτιστοποιημένο για ασύμμετρο πόλεμο.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 360ο

Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM επιτρέπουν: Την επιτήρηση και αναγνώριση αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φίλιων η εχθρικών

Η ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμμετρων απειλών

SEA FIRE RADARS: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ AESA, 40 πολλαπλών λειτουργιών, εξ ολοκλήρου ψηφιακό και αρθρωτό.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΧΗΣ: Το κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων, συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η φρεγάτα «Κίμων» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.