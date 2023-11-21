Λογαριασμός
Βίντεο από την τοποθέτηση του «εγκεφάλου» της φρεγάτας «Κίμων» - Το «χρόνια πολλά» της Naval Group στις Ένοπλες Δυνάμεις

H Naval Group εύχεται «χρόνια πολλά» στις ένοπλες δυνάμεις με την τοποθέτηση του «εγκεφάλου» της φρεγάτας «Κίμων» 

Naval Group

H Naval Group ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με βίντεο της τοποθέτησης του υπερσύγχρονου «εγκεφάλου» της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra. 

Η φρεγάτα «Κίμων», που θα παραλάβει σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται στην τελική φάση της κατασκευής στο Λοριέντ της Γαλλίας, ενώ τις προηγούμενες μέρες τοποθετήθηκε ο ιστός αισθητήρων PSIM (PANORAMIC SENSORS and INTELLIGENCE MODULE).

kimon

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων! Ας τη γιορτάσουμε με ένα βίντεο της #FDI HS Kimon που λαμβάνει τους Πανοραμικούς Αισθητήρες και τη Μονάδα Νοημοσύνης (PSIM)» αναφέρει χαρακτηριστικά η Naval Group. 


Tο PSIM, ύψους 40 μέτρων, βάρους 150 τόνων και τοποθέτησης 60 κεραιών (antennas) ενσωματώνει:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΗΣ

  • Αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων.
  • IFF: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων
  • ΟPTRONIC SENSORS: Πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας, βελτιστοποιημένο για ασύμμετρο πόλεμο.

φρεγατα κιμων

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 360ο

  • Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM επιτρέπουν: Την επιτήρηση και αναγνώριση αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φίλιων η εχθρικών
  • Η ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμμετρων απειλών

SEA FIRE RADARS: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ AESA, 40 πολλαπλών λειτουργιών, εξ ολοκλήρου ψηφιακό και αρθρωτό.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΧΗΣ: Το κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων, συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η φρεγάτα «Κίμων» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

kimon

