H Naval Group ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με βίντεο της τοποθέτησης του υπερσύγχρονου «εγκεφάλου» της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra.
Η φρεγάτα «Κίμων», που θα παραλάβει σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται στην τελική φάση της κατασκευής στο Λοριέντ της Γαλλίας, ενώ τις προηγούμενες μέρες τοποθετήθηκε ο ιστός αισθητήρων PSIM (PANORAMIC SENSORS and INTELLIGENCE MODULE).
«Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων! Ας τη γιορτάσουμε με ένα βίντεο της #FDI HS Kimon που λαμβάνει τους Πανοραμικούς Αισθητήρες και τη Μονάδα Νοημοσύνης (PSIM)» αναφέρει χαρακτηριστικά η Naval Group.
[#Navgreek] ⚓️ 🇬🇷 Happy Greek Armed Forces Day!— Naval Group (@navalgroup) November 21, 2023
Let's celebrate with a video of #FDI HS Kimon receiving her Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM). pic.twitter.com/Ul9NkwIpJq
Tο PSIM, ύψους 40 μέτρων, βάρους 150 τόνων και τοποθέτησης 60 κεραιών (antennas) ενσωματώνει:
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΧΗΣ
- Αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων.
- IFF: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων
- ΟPTRONIC SENSORS: Πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας, βελτιστοποιημένο για ασύμμετρο πόλεμο.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 360ο
- Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM επιτρέπουν: Την επιτήρηση και αναγνώριση αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φίλιων η εχθρικών
- Η ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμμετρων απειλών
SEA FIRE RADARS: Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ AESA, 40 πολλαπλών λειτουργιών, εξ ολοκλήρου ψηφιακό και αρθρωτό.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΧΗΣ: Το κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων, συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.
Η φρεγάτα «Κίμων» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.