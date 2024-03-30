Λογαριασμός
Πυρκαγιά στη βόρεια Κυνουρία Αρκαδίας - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κούτρουφα

Πυρκαγιά στη Βόρεια Κυνουρία Αρκαδία - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή, Κούτρουφα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλούνται κατοικίες. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Αρκαδία
