Διεξοδική ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με την ενδεχόμενη δημοσιονομική διόρθωση ύψους 280 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. έχει ζητήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Επισημαίνει παράλληλα ότι θα ενεργοποιήσει τις αρμόδιες διευθύνσεις και τους εσωτερικούς μηχανισμούς του «για την καθολική και αρμονική συνεργασία του με τα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που αφορά σε ευρήματα παρελθόντων ετών και σε περιόδους άλλων διοικήσεων».

«Όλα αυτά πάντοτε σε συντονισμό και υπό τις κατευθύνσεις του εποπτικού θεσμικού οργάνου και φορέα δηλαδή του ΥΠΑΑΤ και με κοινό στόχο να μην επιτρέψουμε ελλείψεις και εκκρεμότητες του παρελθόντος να διαμορφώσουν ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνθήκες τόσο για τον Οργανισμό όσο και για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών έκαναν λόγο για ενδεχόμενη επιβολή προστίμου στην Ελλάδα ύψους 280 εκατ. ευρώ για «παρατυπίες» στην πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

