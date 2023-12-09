Κατά την περίοδο 11 έως 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 61.125.985 ευρώ σε 53.369 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.



Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 11 έως 15 Δεκεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 11 έως 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 23,2 εκατ. ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 14 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 225.985,00 ευρώ σε 219 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)



2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

23 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

4 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πληρωμών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

