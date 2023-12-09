Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 69 μετανάστες

Τέσσερα περιστατικά προώθησης παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας σημειώθηκαν χθες και σήμερα, με τους αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Ροδόπης να προχωρούν σε συλλήψεις τεσσάρων αλλοδαπών διακινητών.

Συγκεκριμένα, στις πρώτες δύο περιπτώσεις, χθες το πρωί, οι δύο εκ των συλληφθέντων μετέβησαν με φορτηγά στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου προκειμένου εισέλθουν στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι είχαν κρύψει στο ρυμουλκούμενο των οχημάτων, στη μία περίπτωση 31 άτομα και στη δεύτερη 29, με σκοπό να τους μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το βράδυ στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον τρίτο διακινητή, τον οποίο εντόπισαν να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο παράτυπους μετανάστες.

Τέλος, σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής - Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον τέταρτο διακινητή, ο οποίος με ΙΧ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα άλλους επτά μετανάστες.

Τα οχήματα κατασχέθηκαν, όπως επίσης τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων και χρήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις διενεργούν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Διδυμοτείχου και Σαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.