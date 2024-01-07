Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, σε οικισμό του Έβρου εξιχνιάσθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Συνελήφθη χθες στον εν λόγω οικισμό, 40χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, μέλος συμμορίας στην οποία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον γιατρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο παθόντα και με το πρόσχημα ότι η κόρη του έχει τραυματισθεί και χρειάζεται άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει στον 40χρονο συνεργό του χρυσαφικά αξίας περίπου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Έπειτα από καταγγελία του εγγονού του ηλικιωμένου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του παθόντα και να παραλαμβάνει τα συμφωνηθέντα χρυσαφικά τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους. Κατασχέθηκαν επίσης το όχημα , ένα ξύλινο ρόπαλο το οποίο βρέθηκε εντός του οχήματος και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του που αναζητούνται. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Η έρευνα της Αστυνομίας και η προανάκριση, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, για την ταυτοποίηση των συνεργών του φερόμενου ως δράστη και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

