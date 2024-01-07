Κλειστά δύο σχολεία αύριο στην Πυλαία, λόγω πτώσης δέντρων και ζημιών στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, το 2ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, όπως ενημερώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει ότι η αναστολή λειτουργίας, αύριο, οφείλεται στην πτώση δένδρων στην περίφραξη των σχολείων, κυρίως δε λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από την κακοκαιρία.

Όλες οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται στον χώρο για την αποκατάσταση των ζημιών και συνεργάζονται με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αποκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη επισημαίνει ότι θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις ανάλογα με την πορεία των εργασιών αποκατάστασης.

Στο μεταξύ, από τις 9 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κεντρική Μακεδονία δέχθηκε ακόμη 14 κλήσεις για πτώσεις δέντρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

